MLBのカブスがマーリンズからエドワード・カブレラ投手を獲得したことを日本時間8日に発表しました。

カブレラ投手は2021年にマーリンズでデビューすると、2年目から14試合に先発、昨季は自己最多の26試合に先発し、8勝7敗、防御率3.53、奪三振率9.81を記録してます。

198センチの長身から投げる速球速度は96.9マイル(約156キロ)とカブスの新たな戦力となります。

今永昇太投手、鈴木誠也選手が所属するカブスは昨季、92勝70敗でナ・リーグ中地区2位につくとワイルドカードでプレーオフ進出。パドレスとのワイルドカードシリーズを勝ち上がるもナ・リーグ地区シリーズでブリュワーズと対戦。今永投手も第2戦で先発するも2被弾4失点と試合を作れず、降板。ブリュワーズに敗れシーズンを終えていました。今永投手はオフでFAとなっていましたが、1年契約を再度結んでいます。

カブスは外野手のオーウェン・ケイシー選手、内野手のクリスティアン・ヘルナンデス選手、エドガルド・デ・レオン選手の3人の野手を放出することによりマーリンズからカブレラ投手を獲得するトレードを成立しています。