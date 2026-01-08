DeNAÁêÀî´ÆÆÄ¡¡FA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç³ÍÆÀ¤Î¸Å»ÔÊá¼ê¤Ë´üÂÔ¡Ö¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ò·ï¡×
¡¡DeNA¤Ï8Æü¡¢À¾Éð¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¸Å»ÔÂºÊá¼ê¡Ê23¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö60¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î2·³»ÜÀß¤Ç¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤ò»ë»¡¤·¤¿ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£¸Å»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ½ÎÏ¤¬À¨¤¯¹â¤¤¡£¸½¾õ¤Ï»³ËÜ¡¢¾¾Èø¡¢¸ÍÃì¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½½Ê¬¤½¤³¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤½¤ó¤Ê¤Ë1·³¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ1·³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êá¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¼éÈ÷¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¸Å»Ô¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ª¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¾ò·ï¤À¤È»×¤¦¡£30ËÜ¡¢40ËÜÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼éÈ÷¤Ç¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ò·ï¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹â¾¾Æî½Ð¿È¤Î¸Å»Ô¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»Í¹ñIL¡¦ÆÁÅç¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1·³¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦216¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢0ÂÇÅÀ¡£¡¡