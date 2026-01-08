佐野勇斗、初紅白で審査員・松嶋菜々子の励ましに感謝「最高なパフォーマンスができました」
俳優・松嶋菜々子と佐野勇斗が8日、都内で行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）記者会見に登壇した。佐野はM!lkとして昨年末の紅白歌合戦に出場。審査員で共演となった松嶋との舞台裏を明かした。
【写真】キリッと眼鏡スタイルで登場した松嶋菜々子
佐野は「僕のグループの歌唱が審査員のみなさんの前からスタートだったので松嶋さんの目の前からだった。僕も初めてのことなのですごく緊張していたので、始まる直前に目があって…」と手を振り合う様子を2人で再現。「それで最高なパフォーマンスができました」と励まされたことに感謝した。
約10年前には佐野が松嶋の息子役で共演。松嶋は「本当に忙しくてドラマのスケジュールもこなしながら他の番組にも出てらっしゃるのでとにかく元気に。体が心配なので、頑張ってるなと応援していました」と母のような顔ものぞかせていた。
今作は“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（松嶋）が、悪徳脱税者を成敗していく本作。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれる東京国税局・資料調査課。そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》が舞台となる。
正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取りえの室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派ぞろいのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
このほか、長濱ねる、高橋克実、大地真央が参加した。
