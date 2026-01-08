元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。所属球団が決まってメジャー挑戦のスタートを切った3人の日本人について語った。

ホワイトソックス入りした村上宗隆内野手（25）は、総額3400万ドル（約53億3800万円）の2年契約。下馬評よりも“小さな”契約となった。

日本のマスコミが予想した評価より低い理由として、米メディアは「空振りの多さと守備の不安」を挙げている。

江川氏は「日本のマスコミの評価が高かったのは若い3冠王だから」と指摘した。

村上の直近3シーズンの平均三振率は約28％。メジャー全体の平均22・2％を大きく上回る。

江川氏は「メジャーは待つ野球をしない。初球からストレート狙いで打っていくので三振は減る」と説明。対して日本はボールを見ることで次の打席や次の打者につなげたりすると主張。ドジャース・大谷翔平の三振数が多いのもそれが一因だと続けた。

「（積極的に打っていく）メジャーの評価法と日本のマスコミの評価基準がちょっと違う。そこが年数の短さなど（契約）につながった」と説明した。

米データ会社は村上の1年目の成績を「打率・221、31本塁打」と予想。この数字に関しては「いいところ」と同意し、「率を上げると本塁打はもう少し減る」と指摘した。