OpenAIは、個人の健康管理を支援する機能「ChatGPT ヘルスケア」を発表した。受診記録やウェアラブルデバイスのデータを渡すと、個々の健康状態に基づいて回答してくれる。

まずは少人数の初期ユーザーを対象に提供を開始。順番待ちリストに登録して利用をリクエストできる。

利用可能になると、ChatGPTのサイドバーメニューに「ヘルスケア」が表示される。健康情報に関するファイルを直接アップロードするか、設定から外部アプリを接続して情報を追加できる。

健康情報を一元管理

ChatGPT ヘルスケアでは、ポータルやアプリ、メモなどに分散した健康情報を集約し、ユーザーが自身の健康を管理できる。

Apple ヘルスケアやMyFitnessPal、Functionなどのウェルネスアプリと連携できるほか、米国では電子健康記録（EHR）との接続も可能。

最近の検査結果の理解や、医師との診察に向けた準備、食事・運動習慣のアドバイス、保険プランの比較といったサポートをChatGPTから受けられる。

なお、これらの機能は医療従事者によるケアを補うものであり、診断や治療を代替するものではないとしている。

メモリを隔離

ChatGPT ヘルスケアは通常のチャットとは分離された独立したスペースとして提供され、メモリはヘルスケア専用のものとなる。メインのチャットに情報が共有されることはない。

また、ヘルスケア内での会話内容はOpenAIの基盤モデルの学習には使用されない。ユーザーはヘルスケア内のメモリをいつでも確認・削除でき、接続したアプリのアクセス権も自由に解除できる。

医師の協力による信頼性確保

開発にあたっては、2年以上にわたり60か国以上の医師260人以上と協力したという。モデルの出力に対して60万回以上のフィードバックが行われ、受診を推奨するタイミングや安全性などが調整されている。

評価には、現役医師の知見を取り入れたフレームワーク「HealthBench」が用いられている。試験形式の質問ではなく、臨床現場の基準でAIの回答品質を評価した。