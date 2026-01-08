「背筋スゴすぎ！」浅田舞、人気芸人と『10DANCE』コラボで社交ダンス！ 「顔芸入れるところがさすが」
元フィギュアスケーターでタレントの浅田舞さんは1月7日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人のキンタロー。さんと社交ダンスを披露し、話題となっています。
【写真】浅田舞＆キンタロー。の社交ダンス
「シリーズ化してほしい笑」浅田さんは「ダンスで重なる、特別な瞬間 Netflix『10DANCE』コラボ動画 キンタロー。さんと社交ダンス」とつづり、8枚の写真を投稿。キンタロー。さんと踊っている瞬間を収めたショットやオフショットなどを掲載しました。浅田さんは「終始楽しく、踊るたびに自然と笑顔になって、忘れられないひとときになりました」と、コラボレーションの感想を伝えています。
ファンからは「美しすぎてため息」「うっとりします」「キンタローの背筋スゴすぎ！」「顔芸入れるところがさすが」「2人ともレベチ」「シリーズ化してほしい笑」などの声が寄せられました。
動画も公開3日には、キンタロー。さんと実際に踊る様子を動画で公開した浅田さん。「陽気なリズムにのせて、情熱的で華やかに 見せ場でのキメ顔も忘れずに」と、その見どころも紹介しています。ドラマ『10DANCE』（Netflix）と合わせて見ると、より楽しめるのではないでしょうか。(文:堀井 ユウ)
