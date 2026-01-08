東北楽天ゴールデンイーグルスからドラフト5位指名を受けた大分県中津市出身の伊藤大晟投手。厳しくも温かい父の支えや恩師の教えを胸に、1軍初勝利、そして将来のメジャー挑戦を見据える若き左腕の決意に迫ります。

【写真を見る】楽天ドラフト5位・伊藤大晟 恩師と父が見守った左腕の原点 感謝を胸に挑むプロへの第一歩

高校最後で見せた圧倒的な投球

伊藤投手：

「小さい頃から見てきた瞬間が自分にも来たので一番うれしかったですし、だんだんと実感がわいてきたので、これからもっと頑張ろうという気持ちになりました」

伊藤投手は中津市で小学4年生から野球を始め、高校は鹿児島県のれいめい高校に進学。去年夏の県大会ではエースとして33イニングを投げて35奪三振。最速147キロのストレートと、切れ味鋭い縦スライダーでチームを45年ぶりの決勝に導きました。

「まっすぐや、キレのある変化球で空振りをとれるのが一番の強みだと思います。九州担当のスカウトから伸びしろや将来性を見てくれていて、そこが選ばれた理由だと思います」

恩師が語る「原点」

12月5日、新入団選手発表会見で憧れのプロ野球のユニフォームに袖を通し、決意を新たにしました。

伊藤投手：

「自分の今年の目標は球速アップです。まだ1年目なので体づくりをしながら、いち早くチームの先発ローテーションに入れるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします」

昨年末、伊藤投手は中学時代を過ごしたチーム「京築ボーイズ」のOB戦に参加。恩師である進林和也監督は、当時エースではないが、淡々と頑張る選手だったと振り返ります。

進林監督：

「スピードも速かったんですけど、入ってきたときは、まだ体もそんなに大きくないし、まじめな子で野球を真剣にしていました。みんなに応援されるような息の長い選手になってほしいですね」

父と二人三脚

父・吉博さんは、大晟さんが小学6年生のとき、監督と選手として1年間をともにしました。

父・吉博さん：

「彼には申し訳ないですけど、ほかの子よりも1.5倍くらい叱っていました」

伊藤投手：

「父の指導は厳しかったんですけど、家での自主練習に付き合ってくれたり、そこはありがたかったです。小さい頃から支えてくれたっていうのが、今の道につながっていると思います」

将来はメジャーにも

高校3年間、鹿児島まで片道5時間半かけて車を運転し、何度も応援に行った吉博さんは、故郷から温かく見守ります。

父・吉博さん：

「いずれ壁にぶつかることもあると思うんですけど、そのときは仲間を思い出して乗り越えていってくれたらなと思います」

周囲への感謝を忘れず、初心を大切にしたいと語る伊藤投手。楽天からメジャーに移籍した松井裕樹投手を目標にプロの舞台に挑みます。

伊藤投手：

「今シーズンの目標は1軍初勝利です。将来は日本代表入りし、メジャーにも挑戦できる投手を目標に、チームで勝利に貢献できる投手を目指していきたいと思います」

伊藤投手は、楽天で夢への第一歩を踏み出します。