大宮は8日、西村卓朗氏（48）がスポーツダイレクターに就任すると発表した。西村氏は昨季まで水戸のGMを務め、独自の育成メソッドで強化に尽力。クラブ初のJ2優勝を果たした昨季限りで契約満了となっていた。

現役時代の04年途中から08年まで大宮でプレーしており、18年ぶりの古巣復帰となる。クラブを通じ「まさかこの場所にたどり着くことになるとは、1カ月前には想像もできませんでした。現役時代、私がJリーグで最も多く公式戦に出場させてもらったクラブに18年ぶりに戻って来れたことに運命を感じておりますし、とても興奮し、感動しております。私がこれまで経験してきたことのすべてを懸けて、まずはJ1昇格、そしてアジア、世界に出ていけるようなチーム強化にまい進していきたいと思っております」とコメントした。

また、大宮の強化部門トップのヘッドオブスポーツを務めるスチュアート・ウェバー氏は「日本サッカーに関する専門的な知識を持ったスタッフをスポーツ部門に加えることが、今後のさらなる成功を目指すにあったって、必要であると判断しました。西村氏は、水戸ホーリーホックでJ1昇格というすばらしい実績を残しており、彼の専門的な知識と経験を活かして、クラブのあらゆる分野を発展させるという我々の目標達成に貢献してくれることを楽しみにしています」と期待を寄せた。