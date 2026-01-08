¡ÚDeNA¡Û·¬¸¶¾»Ö¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ï¸Å»ÔÂº¡¡À¾Éð¤Çºòµ¨10»î¹ç½Ð¾ì¡¡¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¸å¤Ë1·³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÊá¼ê¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á
DeNA¤Ï8Æü¡¢FA¤ÇDeNA¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Î¿ÍÅªÊÝ¾Ú¤È¤·¤Æ¸Å»ÔÂºÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Ç¯¤ÎDeNAÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é14¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²À¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿·¬¸¶Áª¼ê¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¤¹¤¬¡¢23ºÐ¤Î¼ã¼ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¸Å»ÔÁª¼ê¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¸Å»ÔÁª¼ê¤Ï2021Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿DeNA¤ÎÌÚÂ¼ÍÎÂÀÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉôËÜÉôÄ¹¤Ï¸Å»ÔÁª¼ê¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é1ÈÖ¤¤¤¤Áª¼ê¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¿ôÇ¯¸«±Û¤·¤Æ¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë1·³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¼éÈ÷ÎÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÉôÊ¬¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î½ê¤ÏÈó¾ï¤ËÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤¬1ÈÖ¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹µ¤¨¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ1·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¿ÍÅªÊä½þ¤Ë²Ã¤¨¶âÁ¬¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å»ÔÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö60¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£