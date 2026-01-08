SKE48は8日、Team Eの中坂美祐（20）について、担当マネジャーが本人に業務を超えた、不適切とも取れるやりとり、行動があったことが発覚し、スタッフを懲戒処分、中坂は活動を当面の間、自粛すると発表した。

SKE48は、公式サイトに文書を発表した。その中で「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と調査内容を説明。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と発表した。

その上で「弊社ではファンの皆様ならびに関係者各位の皆様の信頼を著しく損ねる事態を招きましたことを大変重く受け止めており、平素よりSKE48ならびに弊社を支えていただく皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「弊社といたしましては本件を厳正に対処するとともに、再発防止に向けまして、関係するスタッフの教育の徹底をはじめ、管理体制の抜本的な見直しならびに、報告・連絡・相談体制の整備を速やかに推し進めることで、何よりも“メンバーが安心して活動できる環境”の再構築に努めてまいります」と再発防止策を掲げた。

また、中坂が水守ゆめ莉役で出演予定だった2月の舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」の公式サイトは「所属事務所より中坂さんの活動自粛のご報告ならびに出演辞退のお申し出がございましたため、慎重に協議しました結果降板する運びとなりました」と降板を発表。「水守ゆめ莉役の新たなキャストにつきましては、鈴木愛菜さんに演じていただくことになりました」と、同じSKE48の鈴木愛菜（21）が代役を務めるとした。

さらに。、中坂が出演予だった、12日開催の「カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026」も、中坂から鈴木に出演者を交代すると併せて発表した。

中坂の今後の活動について、SKE48は「決まり次第、改めてご報告いたします」とした。