¡¡ÏÂ²Î»³¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡£Ç·¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕÏÂ²Î»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÌó£´È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥ó¥¯Á´ÌÌ²þ½¤¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ³«¡£µÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥¯²þ½¤¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë³«ºÅ¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¶áµ¦ÃÏ¶è¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê£³£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤Î¾õÂÖ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¸å¤Î¿´¶¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡º¸¥Ò¥¸¤Î½Å½ý¤ò·üÌ¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¹îÉþ¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÊ¿ÄÍ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¶áµ¦¥é¥¤¥ó¤ÎÈÖ¼ê¤ò²ó¤ë¤â¿¿¿ù¾¢¤Î¹¶·â¤Ë¸åÂà¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï°ÕÃÏ¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È·üÌ¿¤ËÆâ¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤º¡£¼«¿È¤Ï£¹Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À²¿¤è¤ê¡¢¼«¿È¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢È¿¾Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¥é¥¤¥ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÄÀÄË¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º¸¥Ò¥¸¤Ï¡Öº£²ó¤â¤Þ¤À¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤È»×¤¦¡×¤È¼£¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¡Ö¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬¤É¤¦¤«¤È¤«¤â¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬°ìÊâ¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æî´Ø¥é¥¤¥ó£´¼Ö¤Ï¶¯ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈÖ¼ê¤ÎÆî½¤Æó¤¬¡Ö¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÆËÜ·¯¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¿®Íê¤Ï»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áµ¦£²¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¹¤ë¡£