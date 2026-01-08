JOY¡¡¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤È¤È¤â¤ËÉ×ÉØ¤Ç»öÌ³½êÆÈÎ©¡¡ºÊmai¤Î²þÌ¾¤âÊó¹ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ê£Ï£Ù¡Ê£´£°¡Ë¤ÈºÊ¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ç£ò£é£ã£ë¡×¤òÂà½ê¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ê£Ï£Ù¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÍ¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÊý¤òÂà½ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¡Ê»öÌ³½ê¤È¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó±ßËþÂà¼Ò¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥à¥º¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¡¢º£¸å¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â³«Àß¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÏ¢ÍíÀè¤âµ¤¹¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ÎÄ´À°¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ê£Ï£Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÊ¤Î¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖµîÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç»öÌ³½ê¤ò±ßËþÂà¼Ò¤·º£Ç¯¤«¤éÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ö¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç£Ê£Ï£Ù¤¯¤ó¤È¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬»úÌÌ¤ÎÊÂ¤ÓÎÉ¤¯¤Í¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤«¤é¡Ú£í£á£é¡Û¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²þÌ¾¤âÆ±»þ¤ËÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤È¤â£Ê£Ï£Ù¡¡£í£á£éÉ×ÉØ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢£Ê£Ï£Ù¤È£í£á£é¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¼ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£Ï£Ù¤Ï¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡Î£í£å£î釻£ó¡¡£å£ç£ç¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£í£á£é¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö£á£ò¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡Ö¶Ë½á¡×¤Î£Ã£Í¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡££²£°£²£µÇ¯£±·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢£Ê£Ï£Ù¤Î½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£Ç£ò£é£ã£ë¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë·ëº§¡££²£°Ç¯£±£°·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£