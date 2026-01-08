「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときを提供する「グランドニッコー東京 台場」の最上階にある「The Grill on 30th（ザ グリル オン サーティース）」では、好みにあわせて選べる前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「冬のプリフィックスランチ」を提供しています。

2026年1月5日よりスタートした「冬のプリフィックスランチ」では、甘くてジューシーなあまおうなど、旬のイチゴ4種をふんだんに使用した「デザートブッフェ」が登場。多様にアレンジしたイチゴスイーツを好きなだけ楽しめます。

甘酸っぱいイチゴのソースでクレープを煮詰め、バニラアイスを添えた「いちごのクレープシュゼット」は、目の前でフランベして仕上げられ、ライブ感あふれる炎の演出と出来立ての芳醇な香りが魅力の一品。

そのほか、イチゴをあふれそうなほど盛り付けた「いちごショートケーキ」や、イチゴやベリーのさわやかな酸味とともに楽しめる「いちごのバウムクーヘン」など、種類豊富なイチゴスイーツが登場！

白身魚とイベリコ豚サラミのブランダードグジェール

季節の前菜には、「白身魚とイベリコ豚サラミのブランダードグジェール」。パルメザンチーズを加えて香り高く焼き上げたシュー生地に、白身魚、ジャガイモ、牛乳、ニンニクを丁寧に練り上げたペーストを詰め、濃厚なうまみが特徴のイベリコ豚サラミをあしらっています。

青森県産ガーリックポークのグリル 葉にんにくのジェノベーゼ

メインディッシュの「青森県産ガーリックポークのグリル 葉にんにくのジェノベーゼ」は、甘みが強くとろけるような脂身が特徴。歯切れのよい赤身とのバランスが絶妙な肩ロースと、冬が旬のさわやかな葉ニンニクのジェノベーゼソースが調和するひと皿です。

旬の野菜や冬ならではの食材を取り入れた、季節感あふれる味わいを楽しみましょう！



冬のプリフィックスランチ MENU

【前菜】※下記より1品週替わりで提供

・白身魚とイベリコ豚サラミのブランダードグジェール

・カスレ風キッシュ

・本日の前菜3種盛り合わせ

【スープ】

・カリフラワーのポタージュ

・鶏肉と根菜のブイヨンスープ



【メインディッシュ】※下記より1品選択

・青森県産アコウダイのグリル オイスターブールブランソース

・鮟鱇のグリル ショートパスタのベシャメルソース

・青森県産ガーリックポークのグリル 葉にんにくのジェノベーゼ

・鴨のフリット マスタードソース

・本日の魚料理

・本日の肉料理

・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース （+1500円）

・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース （+1500円）

【追加メニュー】

・締めのオムライス シャスールソース（＋1500円）

・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ（＋1500円）



イチゴデザートブッフェ MENU（一部抜粋）

【イチゴの食べ比べ】

4銘柄のイチゴを、好きなだけ食べ比べ

【シェフサービス】

いちごのクレープシュゼット

【ショートケーキ／ムース】

いちごショートケーキ／いちごのバウムクーヘン／いちごのムース／いちごのパンナコッタ／ダブルベリームース／柚子とホワイトチョコのムース／抹茶のロールケーキ／エッグタルト／チョコレートムース／抹茶プリン

【アイス＆シャーベット】

ストロベリー／柚子／ベルギーチョコ／バニラ／抹茶／シェフおすすめ

■グランドニッコー東京 台場「冬のプリフィックスランチ」

所在地：東京都港区台場2-6-1

場所：The Grill on 30th（「グランドニッコー東京 台場」30F）

TEL： 03-5500-4550（レストラン総合案内10〜18時）

期間：開催中〜2026年2月28日（土）

時間：11時30分〜14時30分LO ※1時間40分制

料金：平日7000円、土・日曜、祝日8500円（いずれも税・サービス料込）

※写真はすべてイメージです。

※デザートブッフェは仕入れの状況により、内容が変更になる可能性があります。

※最新の営業状況は公式サイトをご確認ください。



Text：川嶋洸生



