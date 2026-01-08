【グランドニッコー東京 台場】旬のイチゴ4種が食べ放題！デザートブッフェ付きの「冬のプリフィックスランチ」が豪華すぎる！
旬のイチゴスイーツを存分に味わえるブッフェ付きランチ！
「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときを提供する「グランドニッコー東京 台場」の最上階にある「The Grill on 30th（ザ グリル オン サーティース）」では、好みにあわせて選べる前菜、スープ、メインディッシュに加えて、豪華なデザートブッフェを楽しめる「冬のプリフィックスランチ」を提供しています。
2026年1月5日よりスタートした「冬のプリフィックスランチ」では、甘くてジューシーなあまおうなど、旬のイチゴ4種をふんだんに使用した「デザートブッフェ」が登場。多様にアレンジしたイチゴスイーツを好きなだけ楽しめます。
甘酸っぱいイチゴのソースでクレープを煮詰め、バニラアイスを添えた「いちごのクレープシュゼット」は、目の前でフランベして仕上げられ、ライブ感あふれる炎の演出と出来立ての芳醇な香りが魅力の一品。
そのほか、イチゴをあふれそうなほど盛り付けた「いちごショートケーキ」や、イチゴやベリーのさわやかな酸味とともに楽しめる「いちごのバウムクーヘン」など、種類豊富なイチゴスイーツが登場！
季節の前菜には、「白身魚とイベリコ豚サラミのブランダードグジェール」。パルメザンチーズを加えて香り高く焼き上げたシュー生地に、白身魚、ジャガイモ、牛乳、ニンニクを丁寧に練り上げたペーストを詰め、濃厚なうまみが特徴のイベリコ豚サラミをあしらっています。
メインディッシュの「青森県産ガーリックポークのグリル 葉にんにくのジェノベーゼ」は、甘みが強くとろけるような脂身が特徴。歯切れのよい赤身とのバランスが絶妙な肩ロースと、冬が旬のさわやかな葉ニンニクのジェノベーゼソースが調和するひと皿です。
旬の野菜や冬ならではの食材を取り入れた、季節感あふれる味わいを楽しみましょう！
冬のプリフィックスランチ MENU
【前菜】※下記より1品週替わりで提供
・白身魚とイベリコ豚サラミのブランダードグジェール
・カスレ風キッシュ
・本日の前菜3種盛り合わせ
【スープ】
・カリフラワーのポタージュ
・鶏肉と根菜のブイヨンスープ
【メインディッシュ】※下記より1品選択
・青森県産アコウダイのグリル オイスターブールブランソース
・鮟鱇のグリル ショートパスタのベシャメルソース
・青森県産ガーリックポークのグリル 葉にんにくのジェノベーゼ
・鴨のフリット マスタードソース
・本日の魚料理
・本日の肉料理
・オーストラリア産牛ロースのグリル 赤ワインソース （+1500円）
・オマール海老と紐付きホタテ貝のグリル アメリケーヌソース （+1500円）
【追加メニュー】
・締めのオムライス シャスールソース（＋1500円）
・黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ（＋1500円）
イチゴデザートブッフェ MENU（一部抜粋）
【イチゴの食べ比べ】
4銘柄のイチゴを、好きなだけ食べ比べ
【シェフサービス】
いちごのクレープシュゼット
【ショートケーキ／ムース】
いちごショートケーキ／いちごのバウムクーヘン／いちごのムース／いちごのパンナコッタ／ダブルベリームース／柚子とホワイトチョコのムース／抹茶のロールケーキ／エッグタルト／チョコレートムース／抹茶プリン
【アイス＆シャーベット】
ストロベリー／柚子／ベルギーチョコ／バニラ／抹茶／シェフおすすめ
■グランドニッコー東京 台場「冬のプリフィックスランチ」
所在地：東京都港区台場2-6-1
場所：The Grill on 30th（「グランドニッコー東京 台場」30F）
TEL： 03-5500-4550（レストラン総合案内10〜18時）
期間：開催中〜2026年2月28日（土）
時間：11時30分〜14時30分LO ※1時間40分制
料金：平日7000円、土・日曜、祝日8500円（いずれも税・サービス料込）
※写真はすべてイメージです。
※デザートブッフェは仕入れの状況により、内容が変更になる可能性があります。
※最新の営業状況は公式サイトをご確認ください。
Text：川嶋洸生
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。