第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が８日、東京・渋谷区青山キャンパスのガウチャー記念礼拝堂前で優勝報告会を開催した。

報告会の後、原晋監督（５８）が取材に応じ、５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）の今後のマラソン挑戦についてプランを明かした。

箱根駅伝の激走から５日の７日、黒田朝日は練習を再開。「スタミナがついているので、昨年よりもダメージはありません」と黒田朝日は話す。今後、全国都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島）と別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場する。

昨年は別府大分毎日マラソンより３週後の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。今年は別府大分毎日マラソンを選択した理由について、原監督は「２月、３月は遊ばせたいからです！」と明言。「２月の最初にマラソンを終えた後、２月と３月は遊んでほしい。卒業旅行や運転免許の自動車学校合宿に行ったり、リフレッシュしてほしい」と指揮官は満面の笑みで話した。

黒田は卒業後、１日のニューイヤー駅伝で初優勝したＧＭＯインターネットグループに加入し、引き続き、相模原市の青学大相模原キャンパスを練習拠点として、原監督の指導を受ける。大きな目標は２８年ロス五輪マラソンとなる。

原監督は、新制度のファストパスで代表を狙うプランも持っている。「高速レースのベルリンマラソンなどが候補」と明かす。ロス五輪では新たに「ファストパス」制度が設けられ、指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、２７年秋に開催される日本代表選考レース（ＭＧＣ）を待たずに日本代表に内定する。

箱根の山で圧倒的な走りを見せた黒田朝日は、箱根の山よりはるかに高い山を目指して新たな挑戦を始める。