

大泉洋

俳優・アーティストの大泉 洋が、1月25日に新曲「陽炎」を配信リリースすることが決定し、併せて1月11日よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）で放送するTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』エンディングテーマに起用されることも発表した。大泉 洋にとって自身初となるアニメタイアップ楽曲となる。

「喪失と再生」をテーマにした新曲は、玉置浩二の楽曲提供によるミディアムナンバーとなっており、 2023年10月にリリースした「あの空に立つ塔のように」以来の再タッグが実現。大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという、作品からインスパイアを受けた歌詞も印象的。

俳優としてだけでなく、歌手としても精力的に活動する大泉 洋だが、芸能生活30周年を迎え更なる進化を遂げる1年になりそうだ。

大泉洋コメント

玉置浩二コメント

今回、江戸時代の火消しの物語ということから、『炎』というモチーフがこのアニメとリンクするのではないかと感じ、『陽炎』というタイトルにしました。アニメの台本を読ませていただき、江戸という時代の全てを巻き込んで描いていくスケールの大きな物語に強く引き込まれていきました。楽曲から感じる物悲しさや寂しさと、アニメ「火喰鳥」で描かれる、火事によって失われてしまう「喪失感」。火事によっていろんなものを失っても、それでも前を向き、必死に生き抜いていこうとする「人間の強さ」。そうした感情を重ね合わせながら作詞させていただきました。ぜひアニメ「火喰鳥」と共に新曲「陽炎」も楽しんでいただければと思います。歌うのは、大泉洋。 北海道。しんしんと降り積もる雪の中で、温めあう二人、、。切なくて、ちょっと哀しいけどそんなメロディーが浮かんだ、、。アレンジと歌詞、そして大泉洋の歌声アップテンポなリズムになった！希望の光が見えて、この曲が蘇った！ありがとう、洋ちゃん。玉置浩二