プロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手の妻で「モーニング娘。」のメンバーとしても活躍した、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美さん。過去の離婚危機について語った。

８日にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、視聴者からの質問に答える動画を投稿。「１００％本音」「ＮＧなし」で赤裸々に語った。

ファンから「前に夫婦の危機、大変な時期があったと言ってましたがどうやって乗り越えましたか？」という質問が。紺野は「これは３人目の妊娠中の件ですね」と冷静に思い出しながら「３人目の妊娠中にですね、“クライシス”ありまして。わたくし、大爆発しまして。子どもを２人連れて、お腹に一人っていう状態で家出しまして」と修羅場を回顧。

「まぁでもこれは単純に夫が、夫の方が『自分が１００％悪かった』と誠心誠意謝ってくれて。う〜ん…乗り越えたかなぁ…？ちゃんと謝ってくれて、もう一回夫婦として頑張っていこうね、ってなったという感じかな」と淡々とした口ぶりで話した。

紺野さんは、２０１７年に杉浦投手と結婚。同年９月に第１子長女、１９年２月に第２子長男、２１年８月に第３子次男、２４年８月に第４子次女の出産を発表している。