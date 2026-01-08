５日、長春市の観光スポット、長春氷雪新天地を散策する観光客。（長春＝新華社記者／張楠）

【新華社長春1月8日】中国吉林省長春市は冬の到来とともに、市内各地に氷と雪の景観を創出してきた。観光客の多様でレベルの高い消費ニーズに応え、「氷雪経済」を質の高い発展をけん引する中核産業として育成している。

５日、長春市の肆季南河岸線公園でスノーチューブに乗る観光客。（長春＝新華社記者／許暢）

５日、長春世界彫塑園で氷の彫刻を見る観光客。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

５日、長春市の肆季南河岸線公園。（ドローンから、長春＝新華社記者／許暢）

５日、長春市の肆季南河岸線公園を散策する観光客。（長春＝新華社記者／許暢）

５日、長春市の肆季南河岸線公園で雪上アクティビティーを体験する観光客。（長春＝新華社記者／許暢）

５日、長春市の南湖公園にあるスケート場で遊ぶ観光客。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

５日、長春世界彫塑園で雪像を見る観光客。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

５日、長春市の肆季南河岸線公園で行われた氷雪をテーマにしたパレード。（長春＝新華社記者／許暢）

５日、長春世界彫塑園で馬の雪像を見る観光客。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

５日、長春市の南湖公園で雪だるまを作る子ども。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）

５日、長春市の肆季南河岸線公園。（ドローンから、長春＝新華社記者／許暢）