Oisixからディズニーシリーズ｢クリスマスメニュー｣が発売されていたのは知ってた?

今年は12月24日のクリスマスイブが水曜日、12月25日のクリスマスが木曜日という｢平日クリスマス｣だったので、｢Oisix｣から｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣と｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣が発売されていました。とってもかわいいミールキットを使ってみたので紹介します。今後もディズニーシリーズのミールキットが販売されるかもしれないので、参考にしてみてください。

簡単に作れるクリスマスメニュー

© Disney

｢Oisix｣では、｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣と｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣のミールキットが発売されていました。

© Disney

必要な食材がすべてそろったミールキットなので、さっそく実際に作ってみました。販売期間は2025年12月25日(木)10:00までだったので、現在は販売終了していますが参考にして貰えると嬉しいです。

‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ

© Disney

｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣では、フライパン1個だけて作れる主菜｢クリーミーボロネーゼ｣と電子レンジ調理だけで完成する副菜｢さつまいもとにんじんのコンソメスープ｣が作れます。

© Disney

｢クリーミーボロネーゼ｣では、‹アナ›と‹エルサ›それぞれをイメージした赤のボロネーゼソース、白のクリームソースの2種のソースがポイントです。

© Disney

｢さつまいもとにんじんのコンソメスープ｣は、電子レンジ調理だけで完成したとは思えないほどのクオリティーです。

© Disney

大きなクリスマスツリーにみんなが集まるデザインのランチョンマットもついているので、かわいく盛り付けてくださいね。

© Disney

かわいいツリーも簡単に作れちゃいます。

© Disney

また、Oisixオリジナルのグッズ｢‹アナと雪の女王›クリスマスプレート｣もセットでついています。料理を盛り付けたり、飾ったりと長く使えますね。

‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ

© Disney

｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣ででは、チキンライスとグリル野菜やチキンでつくるリースのお料理が作れます。

© Disney

チキンライスは、バルサミコ酢がきいていて大人も満足できる味わいです。

© Disney

レシピカードには、ご飯の盛り付けを‹ミッキー›型にするガイドがのっているので、お子さまでも失敗なく楽しめますね。

© Disney

キャラクターが描かれたかわいいランチョンマットなどもついています。完成した料理をランチョンマットにのせると、さらにかわいい雰囲気になります。

いかがでしたか。忙しい｢平日クリスマス｣には、ディズニーシリーズのミールキットで手軽にかわいいお料理が発売されていました。今後も、ディズニーシリーズのミールキットが販売されるかもしれないので楽しみですね。

取材協力:オイシックス･ラ･大地