Oisixからディズニーシリーズ｢クリスマスメニュー｣が発売されていたのは知ってた?
今年は12月24日のクリスマスイブが水曜日、12月25日のクリスマスが木曜日という｢平日クリスマス｣だったので、｢Oisix｣から｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣と｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣が発売されていました。とってもかわいいミールキットを使ってみたので紹介します。今後もディズニーシリーズのミールキットが販売されるかもしれないので、参考にしてみてください。
簡単に作れるクリスマスメニュー
｢Oisix｣では、｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣と｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣のミールキットが発売されていました。
必要な食材がすべてそろったミールキットなので、さっそく実際に作ってみました。販売期間は2025年12月25日(木)10:00までだったので、現在は販売終了していますが参考にして貰えると嬉しいです。
‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ
｢‹アナと雪の女王›クリーミーボロネーゼ｣では、フライパン1個だけて作れる主菜｢クリーミーボロネーゼ｣と電子レンジ調理だけで完成する副菜｢さつまいもとにんじんのコンソメスープ｣が作れます。
｢クリーミーボロネーゼ｣では、‹アナ›と‹エルサ›それぞれをイメージした赤のボロネーゼソース、白のクリームソースの2種のソースがポイントです。
｢さつまいもとにんじんのコンソメスープ｣は、電子レンジ調理だけで完成したとは思えないほどのクオリティーです。
大きなクリスマスツリーにみんなが集まるデザインのランチョンマットもついているので、かわいく盛り付けてくださいね。
かわいいツリーも簡単に作れちゃいます。
また、Oisixオリジナルのグッズ｢‹アナと雪の女王›クリスマスプレート｣もセットでついています。料理を盛り付けたり、飾ったりと長く使えますね。
‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ
｢‹ミッキー&フレンズ›クリスマスサラダ｣ででは、チキンライスとグリル野菜やチキンでつくるリースのお料理が作れます。
チキンライスは、バルサミコ酢がきいていて大人も満足できる味わいです。
レシピカードには、ご飯の盛り付けを‹ミッキー›型にするガイドがのっているので、お子さまでも失敗なく楽しめますね。
キャラクターが描かれたかわいいランチョンマットなどもついています。完成した料理をランチョンマットにのせると、さらにかわいい雰囲気になります。
いかがでしたか。忙しい｢平日クリスマス｣には、ディズニーシリーズのミールキットで手軽にかわいいお料理が発売されていました。今後も、ディズニーシリーズのミールキットが販売されるかもしれないので楽しみですね。
取材協力:オイシックス･ラ･大地