¡¡1·î2¡¢3Æü¤ÎÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç»Ë¾å½é¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò³«¤¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁí¹ç4Ï¢ÇÆ¡¢5Ï¢ÇÆ¡¢6Ï¢ÇÆ¤È¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»³¾å¤ê5¶è¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¡¢º£½Õ¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¸å¤âÀÄ³ØÂç¤òµòÅÀ¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¶Ä¤°¡£2·î1Æü¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¸å¤Ï¡¢ÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ç2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÄ©¤à¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÉñÂæ¡£ÆüËÜµÏ¿¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£