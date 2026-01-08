»°µÈºÌ²Ö¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¿·Á¯¡×Î¢¥Ü¥¹Åª¤ÊÂ¸ºßÌò¡¡¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥½éÄ©Àï
CBC¡¿TBS·Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¡Ê11ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢½÷Í¥¤Î»°µÈºÌ²Ö¡¢ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¡Ê41¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¾®Àâ¡£ÅÁÀâ¤Î²Ð¾Ã¤·»ø¤È¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î²Ð¾Ã¤·½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Çß¸¶¤Ï¿·¾±ÈÍ¡Ê¸½»³·Á¸©¿·¾±»Ô¡Ë¤Î¹¾¸Í²Ð¾Ã¤·ÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾±Ê¸»¸ã¡¢»°µÈ¤Ï¤½¤ÎºÊ¿¼Àã¡¢ÇßÅÄ¤Ï²Ð¾Ã¤·ÁÈ¼ã¼ê¤ÎÄ»±Û¿·Ç·½õ¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ïº£Â¼»á¡¢Æ±¤¸¤¯À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Åçùõ¿®Ä¹¡¢¾®Ìî¸¾Ï¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Çß¸¶¤ÏÊüÁ÷¤Î2Ç¯Á°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¸»¸ã¤Ï¼ã¤º¢¡¢¹¾¸Í¤Ç³èÌö¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î»ø²Ð¾Ã¤·¡£Çß¸¶¤Ï¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö´Ñ¤ò±é¤¸¤Æ³Ú¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¦Æ»¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥¢¥Ë¥á¸þ¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
»°µÈ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤ë¿¼Àã¤Ï¡¢º£Â¼»á¤¤¤ï¤¯¡ÖºîÉÊ¤ÎÎ¢¥Ü¥¹¡×Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢É×¤Î¸»¸ã¤ò´Þ¤á²Ð¾Ã¤·ÁÈ¤òÎ¢Êý¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Â¼»á¤Ï¡Ö»þÂå¾®Àâ²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3Ç¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ì¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¼ýÏ¿¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë´î¤Ó¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤âÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö±£¤ì¥¥ã¥é¡×Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£