タレントの萩本欽一さん（84）の近影に、注目が集まっている。1月12日には、日本テレビで「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」が放送予定。放送を楽しみにする声がたくさんある一方で、「欽ちゃん、見ないうちに何か変わった」「欽ちゃん、小さくなったなぁ」「身体が心配だね」などの声も寄せられている。



【写真】萩本欽一さん、84歳の近影

全日本仮装大賞は1979年に放送が始まった。視聴者の参加型番組で、工夫を凝らした仮装を披露する。萩本さんと香取さんは2002年から共演し、昨年1月には第100回が放送された。



萩本さんの近影を投稿したのは、香取慎吾さんが所属する「新しい地図」の公式Xとインスタグラム。 「『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』1月12日(月・祝)よる7時から放送決定！」と綴り、2ショットをアップ。赤に金色の装飾が入ったジャケットが印象的な萩本さんに対して、香取さんは真っ白なタキシード姿。2人はガッツポーズで笑顔を見せている。



萩本さんは元気そうなものの、小柄で目が窪んでおり、「欽ちゃん、元気そうでよかった」「目がなくなってる」「欽ちゃん、頑張って」などのコメントが集まっている。