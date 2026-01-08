「もしご存知の方がいたら教えてほしいんですが……」



【動画】止まらないスリスリ…香り？ 成長のサイン？

切実な悩みをつづった投稿が、Xで注目を集めています。投稿したのは、Xユーザー・犬を見てさん（@inu_wo_mite）。愛犬の「ボサノヴァ」ちゃんが、生後6カ月ごろからある行動をするようになったそうなのです。



「私の頭？ 髪？ に体をこすりつけるようになりました。シャンプーの香りが犬にはキツすぎるのか、ヒート前の行動の一部なのか謎……髪ぐしゃぐしゃ……」



添えられた動画には、寝そべる飼い主さんの頭に向かって、勢いよく体をこすりつけるボサノヴァちゃんの姿が映っています。



無我夢中といった様子でスリスリが止まらずーー



飼い主さんの髪はあちこちに散らばってしまいました。



この投稿には、「自分のニオイをつけるマーキングでは？」「甘えてるんだと思う」「シャンプーの香料に反応している可能性も」など、犬の飼い主さんはもちろん、猫の飼い主さんからも、実体験をもとにしたさまざまなリプライが寄せられています。



飼い主さんは「犬猫飼いの先輩方、ありがとうございます」と感謝の言葉を投稿。リプライを参考に香料や生活環境を見直すこと、そして近々予定している避妊手術に向け、引き続き様子を見守っていくことを丁寧につづっています。今回の投稿について、詳しく話を聞きました。



思わず検索したくなる「気になる仕草」の正体

ーーこれまで犬と暮らした経験はありますか？ また、スリスリするようになったきっかけを教えてください。



「実家では犬と暮らしていましたが、結婚後に犬を迎えたのは今回が初めてです。頭を擦りつける行動が見られるようになったのは12月上旬ごろでした。それ以前から、座っている飼い主の足にお腹を当てるなど、体の一部を触れ合わせる仕草はありました。



頭を擦りつけるのは、ソファで横になってスマホを見ているときに2〜3回ほどです。また、私の髪の毛を舐めたり噛んだりすることもよくあります。生後6カ月になる前には、夫がソファに座っていると肩によじ登り、頭に乗るようなこともあったそうです。



頻度は週に1〜2回ほどで、時間帯は特に決まっていません。私たち夫婦は特に止めず、自然に終わるのを待っています。終わったあとは、そのまま寝転んだり、ひとりでおもちゃ遊びを始めたりすることが多いです。今回の動画では、私の体に前足をかけて一度止まり、その後、体とソファの隙間で寝転びました」



ーー初めてこの行動を見たとき、どう感じましたか。



「甘えたいときの行動だと思い、率直に『かわいいな』と感じました。ただ、ヒートが始まると行動制限や避妊手術の延期が必要になるため、念のため前兆についてはかなり調べました。ほかに当てはまる様子はなかったものの、不安もあり、Xで経験談や意見を募りました」



ーーこの行動への対策や、獣医師からのアドバイスがあれば教えてください。



「リプライを参考にシャンプーを変更しました。また、数日後に避妊手術の予約が入っていたため、ヒートの可能性があれば延期したいと獣医師に相談しました。血液検査の結果、ヒートは始まっていないとのことで、予定通り手術を受けました。その際、この行動はヒートではなく、甘えたい気持ちや暇つぶしの可能性が高いと説明を受けました」



ーー術後に変化はありましたか。



「手術当日の夜は、病院の消毒液のにおいが気になったのか、飼い主の服やソファに体を擦りつけていました。人でもわかるほどのにおいだったので、犬にはより強く感じていたと思います。現在は体を擦りつける行動は見られませんが、体の一部をくっつけて座ったり寝たりすることが増えました」



ーーボサノヴァちゃんはどんな性格か教えてください。



「好奇心旺盛ですが、少しビビりな一面もあります。初めての場所ではニオイを嗅ぎながら走り回りますが、散歩中に車の音に驚くと抱っこをせがみます。ただ、家の前や近くの川など見慣れた景色が見えると、すぐ元気になります。来客時は物陰に隠れつつ、尻尾はしっかり振っています」



投稿のリプ欄には、同じ行動を経験した飼い主さんたちから、共感や考察の声が次々と寄せられていました。



「ウチの8歳のわんこもベッドに入ると毎晩やってきますよ」

「自分のニオイが付いてないから擦り付けてるかも知れないですね」

「うちの猫は頭ではないですが、私の風呂上がりに必ず擦り寄ってきます」

「ニオイが気になる時期とか、甘えたいサインの可能性もあるみたいですね」

「好きがあふれて同じニオイにしたいのかも。逆に、私がすると嫌がります」

「うちの犬もやります！ 飼い主さんが大好きで同じニオイにしたいんだと思いますよ」

「うちも私のお風呂上がりとかするので飼い主様を自分のニオイにしたいんだと思います」

「その月齢だと、甘えや安心行動のことも。シャンプーの香りを弱めにしてみるといいかも」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）