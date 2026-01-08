¡ÖÉÙ»Î»³¸«¤ë¤è¤ê±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×à¥Ð¥É³¦¤Î¿·±ÔáÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÇ®»ëÀþ¡Ö»î¹çÃæ¤Î´é¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ë¡×
¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿à¥Ð¥É³¦¤Î¿·±Ôá¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖÍ¥¾¡Ä¾¸å¤Ë»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£12·î30Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè79²óÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ËÅÏÊÕÍ¦Âç(28)¤È¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÅÄ¸ý¿¿ºÌ(20)¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤Î¶â¥á¥À¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Á¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÅÄ¸ý¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö»î¹çÃæ¤Î´é¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾Ð´é¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤«¤â¡×¡ÖÉÙ»Î»³¸«¤ë¤è¤ê±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤ë¡×¡ÖÉ¨¤Î²ø²æ¼£¤·¤Æº£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÅÄ¸ý¤Ï2023Ç¯¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£24Ç¯¤ËÀ¾µþ¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤·¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Á¡¼¥àACT SAIKYO¤ËÀµ¼°ÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯9·î¤«¤é¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÏÊÕÍ¦Âç¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£