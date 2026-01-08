俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。小学校時代、イタリアで対面したスーパースターを明かした。

司会の黒柳徹子から「子供の頃、夢とかありました？」と聞かれた松田は「僕、小学校2年生から、サッカーをしていて。ちょうどJリーグも凄く盛り上がってて。それで、サッカー選手になれたらなーみたいなことはざっくり（思ってました）」と明かした。

小学生の頃の自身と、J3福島に期限付き移籍で加入した元日本代表FW三浦知良が並ぶ写真が披露されると、「これはイタリアなんですよね」と松田。「僕の知り合いの家族と一緒にイタリアに行ってた時にちょうどカズさんいるっていうので会いに行こうって言って練習場に行ったら、本当にいて。会ってくれて。“こんにちは”って」とした。

黒柳は「松田の息子ですなんて言ったの？」とニヤリ。松田は「言いましたね。むしろ、それを言って通してもらった」と苦笑。「サッカーボールにサインしてもらって。、めちゃめちゃうれしかったです。大ファンだったんで」と振り返った。

松田は昭和を代表する松田優作さん（享年40）と女優・松田美由紀の長男。弟は俳優の松田翔太、妹はアーティストの松田ゆう姫。妻はモデルのモーガン茉愛羅で3歳の長男がいる。前妻との間に、16歳の長女もいる。叔母は女優の熊谷真実。