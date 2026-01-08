『夜ふかし』元日SP“フェフ姉さんの動き”に大爆笑 マツコ＆村上「これはアカン（笑）！」
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 元日SP』（後9：00〜後11：10）が、1日に放送。2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんが登場したが、大きな反響が寄せられている。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
フェフ姉さんは1年前、見事キックボクサーのプロテストに合格し、晴れてプロキックボクサーとなった。しかし、その後、運転免許取得に時間をとられてしまい、キックボクシングの練習を休みがちになってしまっていた。無事免許も取得していよいよプロデビュー戦、という頃にはすっかりたるみきった体に。プロテスト当時と比べて10キロ増量し、デビュー戦どころではなくなってしまったフェフ姉さんはダイエットを決意する。
目標は35日間で9キロの減量。番組から4つのトレーニングを提案し、フェフ姉さんがその中から何をどのくらい続けるかを決める。はたして姉さんを待ち受ける過酷なダイエットとは何なのか。そしてダイエットに成功し目標体重に戻すことはできるのか…という内容だった。
マツコと村上がとりわけ爆笑していたのが、電気刺激により、強制的に筋肉を収縮させ鍛えるトレーニング「EMS」。懸命に取り組んでいるフェフ姉さんの電気への反応とフレーズに、マツコと村上も腹を抱えて笑い「これはアカン（笑）！」「すごいわ！今年一番笑ったかも」と口にしていた。
