BMSG新星STARGLOW、冠ラジオ特番決定 デビューまでの軌跡・今後の夢語る【STARGLOWのスタメン！】
【モデルプレス＝2026/01/08】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が出演するラジオ特別番組「STARGLOWのスタメン！」（文化放送）が、1月22日よる7時00分より放送されることがわかった。
【写真】BMSG新星メンバー、結成後初ドラマ出演で忍者姿
STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI（ルイ）・TAIKI（タイキ）・KANON（カノン）・GOICHI（ゴイチ）・ADAM（アダム）の5人からなるダンス＆ボーカルグループ。オーディションの模様を配信したBMSG公式YouTubeチャンネルでは、同時接続数が12万人を超えるなど、デビュー前から異例の注目を集めてきた。
記念すべきデビュー翌日の放送となる本番組では、彼らが音楽のみならずトークにおいても、その多才な個性を発揮。番組タイトルの「STARGLOWのスタメン！」には、「今回は特別番組だが、ゆくゆくは“ラジオスター”という星を掴み取ろう」という5人の熱い決意が込められている。
番組では、5人がデビューまでの道のりや現在の心境、またこれからの夢などを語るほか、素顔に迫る自己紹介や罰ゲーム付きのプレゼンバトル、リスナーの夢を応援する「Star Wish」のコーナーなど、STARGLOWの魅力が溢れる、エネルギッシュな1時間を放送する。（modelpress編集部）
このたび、僕たちSTARGLOWが冠特番をやらせていただけること、大変光栄に思います！STARGLOWのわちゃわちゃした雰囲気とともに、皆さんが聴きたいと思えるようなトークができるよう全力で努めます！よろしくお願いいたします。
◆KANONコメント
