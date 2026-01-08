昨年12月23日、「ジャンボ」こと尾崎将司さんがこの世を去って2週間が過ぎた。長く指導を受けていた愛弟子たちは、今も心の整理がつかないまま、各々開幕に向けてトレーングを開始するが、ジャンボが生きていれば、最も気にかけたのは原英莉花（26）ではないか。

米女子ツアーで戦う笹生優花（24）は最高峰メジャーの全米女子オープンに2度勝ち、西郷真央（24）も昨季、メジャーのシェブロン選手権で初優勝を挙げた。国内では、佐久間朱莉（23）が4勝で年間女王に輝き、ツアーの主役に成長した。

同門の後輩たちがスポットライトを浴びた昨年、ひっそりと米国の下部ツアーで戦っていたのが原だ。8月の優勝などでポイントを稼ぎ、ランク5位でレギュラーツアーへ昇格。今季は笹生や西郷と同じ舞台に立つ。

ツアー関係者が言う。

「笹生は男子並みのパワーで小技が上手い。西郷と佐久間は、ジャンボの言葉を借りればゴルフ脳が高い。16歳からジャンボの指導を受ける原は長身（173センチ）でモデル体型。ボールは飛ぶし、人気も抜群。でも、ショット力もゴルフ脳も他の3人には劣る。2年前の米ツアー2次予選会ではスコア誤記で失格。その翌年は最終予選会でカットラインに1打届かず、注目度が低い米下部ツアーに回ってジャンボを驚かせた。『出来の悪い子ほどかわいい』というが、ジャンボにとって原はそんな弟子だった。ただし、女子オープンに2度勝っている点は高く評価していた。自身も、ナショナルオープンに対する思い入れは人一倍強かったですから」

ドローが持ち球の原英莉花をフェードに変えた

ジャンボが5度制覇した日本オープンの初優勝は1974年。27歳の時だった。当時を知るゴルフジャーナリストの菅野徳雄氏が言う。

「ジャンボはこの年、村上隆との接戦を制し、プロ5年目にして史上6人目の国内4冠（日本オープン、日本プロ、関東オープン、関東プロ）を達成した。プロ入り当時、杉本英世が持ち球をフックボールからフェードに変えさせたことが大きかった。その後、ひどいフックボールが出てスランプになったものの、戸田（藤一郎）さんがグリップを直して復活させた。フックを打ち続けていたら、その後の活躍はなかったでしょう。同様にドローが持ち球の原をフェードに変えたのがジャンボ。厳しい下部ツアーから這い上がってきた今季の活躍を楽しみにしていたはずです」

原は来月15日、ジャンボの四十九日が終わった直後、師匠が4冠を達成した27歳になる。

「ジャンボは海外生活が苦手で、4大メジャーに出場してもホテルにこもりがち。青木功のように海外選手と親しくなれず、いつも居心地が悪そうで、ファンの期待に応えることができなかった。かつてジャンボは『男子は飛距離で敵わないが、女子なら250ヤード飛べば米国でも勝てる』と言っていた。教え子がそれを証明してくれたわけですが、同門プロに比べて、順調にツアーメンバーになったとは言えない原の優勝する姿を見たかったと思う。もちろん原も、その気で臨むでしょう」（菅野氏）

実現すれば、それが一番の恩返しになる。