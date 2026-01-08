「我々が応援した国会議員は自民党だけで290人」──。旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の日本での政界工作を記録した内部文書の存在が韓国のハンギョレ新聞にスクープされ、党ぐるみの癒着が改めて注目されている。年末の12月29日の報道だったため、日本の大手メディアの扱いは小さく、モヤモヤが募る状況だったが、1月8日発売の週刊文春が「3200ぺージ全文入手」と報じた。安倍元首相を筆頭に、高市首相や萩生田幹事長代行、他にも〈非常に近い国会議員＞の名前も出ている。

おさらいすると、内部文書は「TM（トゥルーマザー）特別報告」と題され、2018〜22年に作成された記録。19年の参院選前に日本側の徳野会長（当時）が安倍と6回目の面談をすると〈非常に喜んで安心しているようだった〉、高市首相については〈総裁に選ばれることが天の望み〉などと記されていた。

そして、文春によれば、〈非常に近い議員〉は選挙や組閣のたびに動向が記録され、21年発足の岸田内閣では、萩生田氏、山際大志郎氏（経済再生相）、岸信夫氏（防衛相）、牧島かれん氏（デジタル相）らの名前があるという。

驚いたのは、石破内閣の首相補佐官だった長島昭久氏が元信者で合同結婚式に出ていたという記述。文春の取材に長島氏本人は事実だと認め、「三十年以上前、霊感商法などの被害が知られ始め、二人で脱会しました」と答えた。報告書には〈最近再び我が団体に繋がり始め、我々の応援を受けました〉とあるが、「関係を断って今日に至っている」と否定している。

「関係を断っているのは間違いない。徳野氏は教団本部に自分を良く見せようとしたのだろう」と長島氏に近い関係者は日刊ゲンダイに話した。報告書は虚実ないまぜで、誇張されている可能性もあるが、それでも290人である。高市首相の名前は32回。萩生田氏についてはエルメスのネクタイ贈呈。萩生田氏は安倍元首相の銃撃死後も〈私は大丈夫です。耐え抜いてください〉と教団を激励していたという。どう考えても、自民党はキッチリとした調査と説明が必要だろう。

統一教会問題への世論の関心は高い。高市が伊勢神宮参拝で安倍の遺影を持参していた際に、SNS上では＜統一教会との癒着を続ける気満々のカルト仕草＞＜統一教会の関係調査も「やればでき」るはず＞などと、教団との癒着に言及する投稿が多数あった。

高市内閣が高支持率でも、自民党の支持率は回復しない。「統一教会癒着」や「政治とカネ問題」に依然として国民不信があるからだ。

「国会でも追及されるでしょう。早期の解散総選挙を期待する声はあるが、選挙になったら必ず統一教会問題が蒸し返される。人物本位としている公明党も応援しづらい。とても選挙なんてできません。高市さん、大変な爆弾を抱えてしまいました」（政界関係者）

まだまだ燃え盛りそうだ。

