【Q】花巻東から米スタンフォード大に進学した佐々木麟太郎に続き、仙台大の右腕・佐藤幻瑛（3年）が米ペンシルベニア州立大に編入するという。近年はNPB球団を経由せず、直接米国の大学からメジャーを目指す選手が増え、今後も増えるといわれる。そんなアマ選手たちの陰に見えるのが代理人の存在だ。彼らはどのような活動をしているのか。

【A】日本球界では、アマチュア選手に代理人が表立ってつく文化は薄かった。ドラフトは基本的に“受け身”で、契約金にも上限があり、順位ごとの相場もある。選手の進路を「設計して最適化する」余地が小さかったからです。

米国ルートは話が別です。まず、米国では大学スポーツの選手（学生選手）が自身の知名度や肖像（NIL。Name, Image, and Likenessの略語）を使ってスポンサー契約や広告収入を得られる仕組みがあります。こうなると契約書の世界ですから、法務・税務・コンプライアンスに精通した専門家の助けが必要になるのです。

ただし、野球は米大学スポーツではマイナースポーツとはいわないまでも、アメフトやバスケのように、NILが“人生を変える大型収入”になる競技ではありません。学生野球選手の代理人（あるいは周辺のアドバイザー）にとっての成果は、MLBの新人ドラフトです。1巡目ともなれば10億円を超える契約金が視野に入ります。3巡目（2025年なら全体76〜104位）でも1億円を超え、NPBのドラ1を上回る水準です。

そこを目指して、代理人は何をしているのか。私は、彼らの仕事を4つに分けて見ています。

1つ目は大学選びの最適化。NCAAディビジョン1は300校超。同じD1でも、指導者、育成法、起用法、施設、分析環境、地域性、対戦レベルがまるで違う。要するに“大学選び”は、野球版の就職先選びであり、しかも失敗のコストが高い。代理人はネットワークと情報で候補を絞り、「ここに行けば伸びる確率が高い」という見立てを提供するのです。

2つ目が学費と奨学金の設計。米国の大学は学費が高い。州外学費と生活費を合わせれば、年1000万円を超える世界です。一方で、実力が評価されればフルスカラーシップを得られる可能性もある。とはいえ、その“奨学金”は日本の感覚よりシビア。成績が振るわない、コンディションを崩す、あるいは学業要件を落とす──そうなると、減額・打ち切りや、ロースターから外れることも珍しくない。だからこそ、奨学金条件、学業管理、リスクヘッジまで含めて、アドバイザーが必要になるのです。

3つ目が手続きとコンプライアンスの束をほどく仕事です。単位、出願、登録、住居、生活インフラ……これを選手本人に練習しながら完璧にやれというのは酷です。NILも野球では主戦場ではないにせよ、「契約書が出た瞬間に法律の話になる」以上、最低限の整備は要る。代理人側が“進学アドバイザー”として助言するのは、こうした実務が山ほどあるからです。

そして4つ目が、ドラフトに向けた工程管理です。どの舞台で見せるか、いつピークをつくるか、球種開発、体づくり、登板機会の確保。スカウトは素材だけでなく、育成の文脈を見ています。だから「どの環境で、どう伸ばして、どのタイミングで市場に出すか」を逆算して設計する。代理人は“交渉屋”というより、PM（プロジェクトマネジャー）に近い。

つまり、代理人ビジネスが膨らむのは、市場が複雑になり、ゴールの金額が巨大化するにつれて専門職が生まれ、需要が増えたから。それが、佐藤幻瑛のようなケースで一気に可視化された、ということです。

（小林至／桜美林大学教授）