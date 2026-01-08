（再送）実質賃金のマイナスなど嫌気して円安進行＝東京為替前場概況



ベネズエラのマドゥロ大統領を拉致したトランプ米大統領が、ベネズエラの資源を強引に掌握し、貴金属市場で見られるドル処分を食い止めようとしていることはドル高要

因。バンス米副大統領によると、米国の国益に奉仕できないならベネズエラは石油を売ることは許されないうえ、トランプ米大統領はベネズエラが石油取引から得る資金で米

国製の製品のみ購入すると発表している。



ユーロ円は１８３．２５円付近、ポンド円は２１１．１６円付近、豪ドル円は１０５．５３円付近まで水準を切り上げた。



日経平均株価は続落。前引けでは前営業日比３０１．４８円安の５万１６６０．５０円となった。



午前１１時３５分現在では、ドル円は１ドル＝１５６．８７円、ユーロドルは１ユーロ＝１．１６７７ドル、ユーロ円は１ユーロ＝１８３．１９円、ポンド円は１ポンド＝

２１１．０６円、豪ドル円は１豪ドル＝１０５．３７円、ＮＺドル円は１ＮＺドル＝９０．４７円、スイス円は１スイスフラン＝１９６．６７円、カナダ円は１カナダドル＝

１１３．１８円付近で推移している。



