テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート
158.16 エンベロープ1%上限（10日間）
157.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.85 現値
156.60 10日移動平均
156.53 一目均衡表・転換線
156.26 21日移動平均
156.07 一目均衡表・基準線
155.44 一目均衡表・雲（上限）
155.03 エンベロープ1%下限（10日間）
154.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.52 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.00 200日移動平均
ドル円、今日の安値は１５６．６６、１０日線の控える１５６．６０が目先のサポート
157.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.85 現値
156.60 10日移動平均
156.53 一目均衡表・転換線
156.26 21日移動平均
156.07 一目均衡表・基準線
155.44 一目均衡表・雲（上限）
155.03 エンベロープ1%下限（10日間）
154.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.52 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.00 200日移動平均
ドル円、今日の安値は１５６．６６、１０日線の控える１５６．６０が目先のサポート