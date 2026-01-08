158.16　エンベロープ1%上限（10日間）
157.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.85　現値
156.60　10日移動平均
156.53　一目均衡表・転換線
156.26　21日移動平均
156.07　一目均衡表・基準線
155.44　一目均衡表・雲（上限）
155.03　エンベロープ1%下限（10日間）
154.89　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.52　100日移動平均
152.24　一目均衡表・雲（下限）
149.00　200日移動平均

ドル円、今日の安値は１５６．６６、１０日線の控える１５６．６０が目先のサポート