東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
実質賃金（11月）8:30
結果　-2.8%
予想　-1.2%　前回　-0.8%（-0.7%から修正）（前年比）

現金給与総額（11月）08:30
結果　0.5%
予想　2.3%　前回　2.5%（2.6%から修正）（前年比)

※要人発言やニュース
【豪州】
ハウザー豪中銀副総裁
12月会合が最後の利下げだった可能性高い、追加利下げの可能性非常に低い
3%超えるインフレは高すぎる、11月CPI鈍化は大きなニュースにならない
インフレ高止まり続くようであれば、場合によっては金融引き締めを行う
理事会の考えを大きく変えるには極めて大きなサプライズがない限り無理
単月CPIではなく1-2年間のインフレ見通しに基づいて政策を決定している

昨年末で電気料金補助制度終了、電気代は第1四半期に急騰する見通し
豪州では19年と20年以来最悪の熱波に見舞われておりエアコン需要急増
南オーストラリア州一部地域で45℃超え、メルボルンで20年以来最高気温を記録

【中国】
中国が昨年12月に米下院一部職員のメールシステムをハッキング（FT報道）
中国政府系ハッカー集団「ソルトタイフーン（Salt Typhoon）」によるもの
中国、外交、情報、軍事関連のスタッフが利用する電子メールシステムに侵入

【その他】
トランプ米大統領
コロンビア大統領と麻薬対策について協議した、近いうち会うことを楽しみにしている