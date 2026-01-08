ＳＫＥ４８の公式サイトが８日に更新され、中坂美祐（なかさか・みゆ、２０）が当面の間活動を自粛することを発表した。マネジャーとの間で「不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動」があったと説明し、当該スタッフを懲戒処分にしたことも報告した。

「Ｔｅａｍ Ｅ 中坂美祐に関するご報告」と題して報告。「Ｔｅａｍ Ｅ 中坂美祐に関しまして、ご報告を申し上げます」と書き出し、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と経緯を説明。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（１月８日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と両者の処分を伝えた。

「弊社ではファンの皆様ならびに関係者各位の皆様の信頼を著しく損ねる事態を招きましたことを大変重く受け止めており、平素よりＳＫＥ４８ならびに弊社を支えていただく皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

そして「弊社といたしましては本件を厳正に対処するとともに、再発防止に向けまして、関係するスタッフの教育の徹底をはじめ、管理体制の抜本的な見直しならびに、報告・連絡・相談体制の整備を速やかに推し進めることで、何よりも“メンバーが安心して活動できる環境”の再構築に努めてまいります。今後の活動につきましては、決まり次第、改めてご報告いたします」とつづられた。

２月に出演を予定していた舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」の降板も決まった。舞台の公式サイトが同日に更新され「本公演に出演を予定しておりました水守ゆめ莉役の中坂美祐さんにつきまして、所属事務所より中坂さんの活動自粛のご報告ならびに出演辞退のお申し出がございましたため、慎重に協議しました結果降板する運びとなりました」と報告。「水守ゆめ莉役の新たなキャストにつきましては、鈴木愛菜さんに演じていただくことになりました」と代役を伝えた。

また中坂が出演を予定していた、今月１２日の「カードファイト！！ ヴァンガード １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ブシロード新春大発表会２０２６」に関しても「鈴木愛菜さんにご出演いただきます」とし、「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中坂は２００５年０６月１１日、愛知県生まれの２０歳。２０１８年１２月９日に加入し、「なかちゃん」のニックネームで親しまれている。キャッチフレーズは「私を（ｍｅ）あなたは（ｙｏｕ）好きになるー（みゆー）ＳＫＥ４８にやって来た元気娘！」で、メンバーカラーはオレンジ・緑。３５枚目シングル「Ｋａｒｍａ」で選抜メンバーに選ばれた。