工場敷地内の空き地で見つかったヒガシメンフクロウのひな。（１１月１０日撮影、成都＝新華社配信）

【新華社成都1月8日】中国四川省成都市温江区にあるバイオ医薬品メーカー、四川省天基生物薬業の工場敷地内の空き地でこのほど、工事の最中に鳥の巣が見つかった。中にひなが数羽いたため、驚かせないようにと、同社の担当者、王輝（おう・き）氏は工事を中止させ、直ちに関係部門に状況を報告して支援を求めた。

こうして、多方面の協力による保護活動が始まった。

ヒガシメンフクロウの特徴的なハート型の顔盤。（成都＝新華社配信）

25年12月24日、専門家による予備鑑定の結果、このひなたちは中国の国家2級保護動物ヒガシメンフクロウであると確認された。ヒガシメンフクロウは主にアシ原や背の高い草むらに生息する中型の猛きん類で、特徴的なハート型をした顔盤（頭部前面）を持つ。羽毛は白または灰褐色で、濃い栗色で縁取られている。ネズミの捕獲に優れ、ネズミ類の個体数を効果的に抑制することができるため、ヒガシメンフクロウを保護することは希少種の保護になるだけでなく、生態環境の保全にも重要な意味を持つ。

ヒガシメンフクロウの巣の近くに設置された２台の監視カメラ。（成都＝新華社配信）

ひなたちは野生で生存できる能力を完全には備えておらず、野外に放つと危険を伴う。巣が良好な状態にあり、親鳥の世話も受けられることから、専門家は「人為的な介入を避け、成鳥による自然育雛（いくすう）に任せるのが最善策。1〜2カ月で成長するので、辛抱強く待つべき」と判断した。

同工場区域でのヒガシメンフクロウの発見に、成都市自然保護地・野生動植物保護センターも注目した。現場の環境を損なわないよう保全を確保しつつ、成長の様子をリアルタイムで観察するため、職員らが巣の近くにカメラを2台設置した。

政府の関係部門や企業、動物保護センターが一丸となって保護したことで、ひなたちはこの1カ月半ほどですくすくと成長し、羽毛もふさふさとなった。今では大半のひなが短い距離であれば自力で飛べるようにもなっている。（記者/董小紅）