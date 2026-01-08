女優の志田未来（32）が7日、主演するTBS系連続ドラマ「未来のムスコ」（13日放送開始、火曜午後10時）の制作発表会見に登壇した。

恋も仕事も夢も中途半端な28歳の崖っぷちヒロイン・汐川未来（志田）のもとに“未来のムスコ”と名乗る男の子（天野優）が現れ、子育てを通して自分らしく生き直していく物語。志田は「今回、未来という役ですごく運命を感じています」と同名の主人公への愛着を語った。

未来はレモンサワーが大好きという設定。志田は「私は普段あまり飲まないので（撮影で）レモンサワーをつくるシーンがあったんですけど、1つ工程を忘れてNG出してしまった。でも、もう今はつくり慣れました」とサワーづくりもお手の物になった。

未来の息子・颯太は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年からやって来たという。3人の“まーくん”候補の1人、矢野真役の兵頭功海（27）から志田に対し「着替えて帰るスピードが今まで共演してきた方の中で一番速い。光のように速い。コツを教えてほしい」とお願いが。志田は「『お疲れさまでした〜』と言いながらマイクを外す。すぐ衣装部屋行く。帰りたい気持ちだけで着替える。メーク落とさないで、帰ってそのままシャワーに直行します」と“せっかち”な一面を明かした。

未来の親友・沙織役の西野七瀬（31）は「私も割と早く帰りたい派。メークも落とさないから、動線は似てるかもしれないです。ただマイクを外すのは初めて聞いた」と参考になったよう。志田は「だいたい皆さん、衣装部屋で外すんですけど、おなか見えてもいいやぐらいの勢いで外しちゃいます」とコツ？ を伝授していた。