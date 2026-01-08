メッセンジャーの黒田有（55）が8日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。福井県の杉本達治前知事が複数の女性職員に性的関係を求めるメッセージをLINE（ライン）や私用メールで約1000通送信したほか、体を触る3件の身体的接触など約20年にわたりセクハラ行為があったと認定したことを取り上げた。

黒田は「どういう感覚でやっているのか、分からへん。63歳。年齢的なものもあるし」と前置きし、「知事とか市長はわれわれが思っているよりも（組織の）中では権限が強いのかなと考えざるを得ない」とコメントした。

県の依頼を受けた弁護士3人の特別調査委員が7日、調査報告書を公表した。

深夜や休日を問わず送られた執拗な性的なテキストメッセージだけでなく、身体的接触を伴う被害も確認された。被害女性からは「太ももを触られた」「スカートの中に手を入れられて臀部を触られた」などの報告があったという。

黒田は「実は内部に入ると、すごく権限があって、（被害を）出せなかったのかなと思う」と推測した。