プロフィギュアスケーターの高橋大輔さん（39）が8日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自宅でのこだわりを語った。

この日ゲスト出演した俳優・小手伸也に対し、「紙を畳む時、綺麗じゃないと気が済まないっぽい」とのイメージを指摘した高橋さん。小手は「モノによりますね」との回答だったが、自身について聞かれると、高橋さんは「お札とかは左端寄りみたいな」と打ち明けた。

金額によって若干サイズの異なる紙幣を、財布の中で左に揃えて入れていることを明かすと、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「家は？リモコンの位置とか」と質問。高橋さんは「ああ、決まってますね、角度とか」と答えた。

さらに「週イチぐらいで変えますけど」との説明に、澤部は「週イチ！？」と驚がく。高橋さんは「場所は決まってるんですけど、お引越です。ふと“あ、変えよう”みたいな」と告白。澤部の相方・岩井勇気が「人を呼んだ時に変えられたりとか嫌じゃない？」と心配すると、高橋さんは「それは大丈夫です」とサラリ。「帰った後にこう」と整理し直すと語っていた。