阪神の岩崎優投手を中心とした「ＴＥＡＭ ＺＡＫＩ」が８日、静岡県の草薙球場で行っている自主トレを公開。チームメートの高橋遥人投手、桐敷拓馬投手、及川雅貴投手らと、約４時間みっちり汗を流した。

リーダーを務める岩崎は「毎年一緒ですけど、コンディションを管理して、１年間戦い切ることを個人的な目標にしてる」と話した。今年は例年よりもランニング量を増やし、２月のキャンプ、さらにはシーズンへ向けての体作りをテーマに掲げている。守護神として、連覇に挑む今季。「今度こそ連覇を達成したい」と意気込んだ。

今オフはケガもなく、４年ぶりの参加となった高橋は「この時期に静岡にいるのが不思議」と感慨深そうに話した。先発ローテの軸として期待のかかるシーズンへ「開幕から競争に入っていきたい。いい年だったと思えるように頑張りたい」と力を込めた。

昨季大ブレークした及川は「特に変えようとしてるわけではなく、継続していきたい」と大きく調整は変えずにきている。「最低ノルマは５０試合だけは目指していきたい」と語った。昨季は登板数を減らし、巻き返しを狙う桐敷は「１軍で戦力になることにこだわりたい」と話した。