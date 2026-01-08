セブンで「スーパーカップ」や「コアラのマーチ」など甘〜いおやつが無料！″1個買うと1個もらえる″に大量追加（1月8日時点）

セブン-イレブン各店では、2026年1月8日から14日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「ガセリ菌SP株ヨーグルト」や「金のミルク」も無料

1つ目の対象商品は、明治「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」です。

どちらか1個を購入すると、明治「エッセルスーパーカップ」の「超バニラ」か「バナナチョコクッキー」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、雪印メグミルク「1日分の鉄分 のむヨーグルト」（190g）と「ガセリ菌SP株ヨーグルト ドリンクタイプ」（100g）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、ロッテ「ガーナ」の「ピンクチョコレート」「抹茶チョコレート」「贅沢ショコラシュトーレン」です。

いずれか1個を購入すると、ロッテ「コアラのマーチ」の「チョコレート」か「全粒粉in旨ビス」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つ目の対象商品は、カンロ「健康のど飴 たたかうマヌカハニー 小袋」です。

1袋購入すると、「金のミルク キャンディ 小袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも1月15日から28日まで。

アイスやお菓子など、一息つきたいときにぴったりな甘い商品がたっぷり追加。お得な機会をお見逃しなく。

