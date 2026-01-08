JR東日本大宮支社は8日、普段は通ることができない「非営業線」をE653系車両で巡る特別ツアー「E653系で行く！東鷲宮駅入換線の旅！」を2026年2月8日（日）に開催すると発表しました。

「大宮操車場」や「大宮駅10番線」、さらには「東鷲宮駅の入換線」など、鉄道ファンなら一度は足を踏み入れたいレアな区間を走破するということで、記録にも記憶にも残る一日となりそうです。

今回のツアーで使用される車両は、かつて常磐線で「フレッシュひたち」として活躍し、現在は国鉄色などのリバイバルカラーでも人気のE653系です。普段は宇都宮線を走ることのない同車両に乗車できるだけでも貴重な機会となりそうです。

マニア心をくすぐる「実況中継」と「記念品」

ツアーの目玉は非営業線の走行ですが、東鷲宮駅では、かつて行われた「古利根川橋りょう架け替え工事」の際の入換作業のやりとりを実況中継と資料で再現するイベントも実施するとのこと。また東鷲宮駅の入換線では、線路に降りて写真撮影もできるようです。

このほか、参加記念として当日の運転行路が記された「行路表（レプリカ）」をプレゼントするなど、徹底してファンのツボを押さえた内容となっています。

募集人数は合計192名（普通車180名、グリーン車12名）。旅行代金は普通車が22,000円（税込）、グリーン車が25,000円（税込）。18歳以上限定（高校生不可）となります。座席は「全席窓側」のみの販売です。

チケットはJR東日本のショッピングサイト「JRE MALL チケット」にて、2026年1月9日(金)10時から販売。定員になり次第終了となります。

（写真：PIXTA E653系車両イメージ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）