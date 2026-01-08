見里朝希監督とWIT STUDIO制作による新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』が、4月より放送・配信されることが決定。あわせてティザーPVとキービジュアルが公開された。

2021年3月にYouTubeにて公開され、現在175万回再生を記録し、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』。本作はその世界観をさらにパワーアップさせたショートムービーで、『PUIPUIモルカー』や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ『My Melody & Kuromi』を手がけた見里朝希が監督を務めた。プラバンやアクリルという独特な素材によって生み出された世界を舞台に、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの甘いものが大好きな女の子・アメと、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエスが繰り広げるドタバタな毎日を描く不思議な世界の物語となっている。

公開されたティザーPVでは、アメが自分の口の中で居候するカリエスの自由奔放さに右往左往する姿が。また、キービジュアルでは、口の中から勢いよく飛び出すカリエス、アメの困り顔とともに、2人の周囲には糸ようじや歯磨き粉など歯磨きの必須アイテムがちりばめられ、まだ詳細が明かされていない個性豊かなキャラクターたちの姿も確認できる。

あわせて、本作のTVアニメ化決定を受けて見里監督からはコメントも到着。甘くて痛いぷくちゅるワールドの生みの親として、「口の中でDIYして、割と本格的に寄生している虫歯の娘『カリエス』と、それに振り回される宿主の子ども『アメ』、二人の少し変わった親子の物語をお楽しみください！」と、ファンへ向けてメッセージを寄せた。

また、1月30日より秋葉原アトレ1の特設コーナーにて展開予定の「A-on STORE出張版」では「キャンディーカリエス」のグッズ発売も決定。キーホルダー、ロンT、アメとカリエスのまるっとぴかぴかシールなどがラインナップされている。商品詳細は公式サイト、イベント概要は「A-on STORE出張版」特集ページにて確認できる。そして、本作のLINEスタンプも発売中だ。

■見里朝希（監督）コメント『キャンディーカリエス』の監督を務めます、見里朝希と申します。新しいキャラクターで新しいストップモーションに挑戦しました！今回はプラバンやアクリルを使っています。イラストのように平面的だけどぷっくりして分厚い、半立体なアニメーションです。シールやアクセサリーが並んだような可愛らしい見た目ですが、そこで容赦ない大騒動が巻き起こります。口の中でDIYして、割と本格的に寄生している虫歯の娘「カリエス」と、それに振り回される宿主の子ども「アメ」、二人の少し変わった親子の物語をお楽しみください！（文＝リアルサウンド編集部）