¿å¸Í¤Î¸µGM¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤È¤Ï¡×¡£18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¸ÅÁã¡ÉÉüµ¢¡ÖJ£±¾º³Ê¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ëî²¿Ê¡×
¡¡J£²¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï£±·î£¸Æü¡¢À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï±ºÏÂ¡¢ÂçµÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ä¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾Â¼»á¡£°úÂà¸å¤Ï±ºÏÂ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤äVONDS»Ô¸¶FC¤Î´ÆÆÄ·óGM¤òÎòÇ¤¡£2016Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤ä¼èÄùÌòGM¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¿·SD¤ÏÂçµÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö12·î£¸Æü¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Înote¤Ç¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡×¤ÈÈ¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢£±¥ö·îÁ°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢»ä¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤³¤È¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏJ£±¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹48ºÐ¤Ï¡¢¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤òRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇJ£±¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï±ºÏÂ¡¢ÂçµÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ä¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿À¾Â¼»á¡£°úÂà¸å¤Ï±ºÏÂ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤äVONDS»Ô¸¶FC¤Î´ÆÆÄ·óGM¤òÎòÇ¤¡£2016Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤ä¼èÄùÌòGM¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¿·SD¤ÏÂçµÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö12·î£¸Æü¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ä¤Înote¤Ç¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡×¤ÈÈ¯¿®¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢£±¥ö·îÁ°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹48ºÐ¤Ï¡¢¡ÖRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤òRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇJ£±¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸