マックスバリュ東海 <8198> [東証Ｓ] が1月8日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比4.7％減の84.7億円に減り、通期計画の142億円に対する進捗率は59.7％にとどまり、5年平均の64.2％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の57.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.6％減の25億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

