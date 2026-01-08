8日15時現在の日経平均株価は前日比663.91円（-1.28％）安の5万1298.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は783、値下がりは757、変わらずは58。



日経平均マイナス寄与度は253.5円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が139.38円、アドテスト <6857>が112.31円、信越化 <4063>が33.76円、ＴＤＫ <6762>が21.06円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を13.14円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が10.13円、大塚ＨＤ <4578>が8.46円、住友ファーマ <4506>が7.70円、コナミＧ <9766>が7.02円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、鉱業、電気・ガスと続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ゴム製品が並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

