『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』初回のチャレンジは「倍倍バイトFIGHT!」きゃんちゅーが接客＆バッシング(食器片づけ）対決！メンバーのアルバイト歴にレインボーも驚き・・・
「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。
彼女たちの冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビで1月８日(木)深夜25時35分からスタートする。
初回放送は、人気芸人のレインボーが“きゃんできサポーター”として、CANDY TUNEの挑戦を盛り上げる。CANDY TUNEに、初回放送分の内容に限らず冠番組の収録全般について、感想を聞いた。
――収録はどうでしたか？
全員：本当に楽しかったです！
南：冠番組って感じ！
小川：素敵なセットでひな壇もあって！
――個人的に印象に残ったシーンは？
福山：私的には、きゃんちゅーって本当に負けず嫌いで、対決でみんな上手って言っていただけたのはすごくうれしかったんですけど、その反面、みんなができなさすぎたのもあって（笑）こんなきゃんちゅーは初めて見て、そのギャップに私、さらに好きになってしまいました（笑）
立花：結構何でもこなせそうなメンバーが多いからこそ、苦手な部分も一緒なんやと思って！でも楽しかったです！
全員：わかる！
小川：さらに好きになっちゃった話でいうと、私、りのまる（福山）の見る目が変わっちゃって！スーツにメガネ姿であの英語。改めてちゃんと見られて、ちょっとドキドキしました(笑)
福山：あら！（小川へ投げキッス）
小川：あ！は〜い♡
全員：(笑)
村川：私はしーちゃん（宮野）の餃子が本当に美味しくて！うちら100個とか7人でペロッと食べちゃうんですけど、収録終わった後に、余ってたやつを持っていかれないように、きゃんちゅーみんなで必死にかき集めて、全部食べました（笑）
宮野：キレイになくなってました！
福山：しかもレインボーのジャンボたかおさんに認めていただけたのが、私たちもうれしい！
全員：そうだよ！
南：世界に発信されましたよ。
村川：原宿から世界へ！
桐原：ほかにも、アルバイトとか、スポーツとか、私たちがアイドルになる前とかに頑張ってきたこともテレビで出せて、みんなの人間力みたいなものを作り上げてきたところまで見えた感じがして、すごい感動しちゃいました！
全員：（拍手）
福山：きり（桐原）のバッシング（食器の片づけ）、めっちゃイケメンでした！
桐原：ほんと？頑張ってきてよかった
宮野：きりちゃんの納豆Tシャツもかわいかった
桐原：(笑)
小川：さすがきり！
村川：CANDY TUNEはすごく多彩なので、ぜひぜひ一話も見逃さず、皆さん見届けてください！
全員：みんな見てね！！！！！！！
Huluでは、地上波の放送後に、毎回本編の見逃し配信とあわせて、Huluオリジナル「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も独占配信される。
●CANDY TUNE
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人組グループ。
フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（調和・旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。
番組概要
「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」
■放送日時：
1月8日（木）25時35分〜26時05分
1月15日（木）25時29分〜25時59分
1月22日（木）25時35分〜26時05分
1月29日（木）25時35分〜26時05分
（関東ローカル）
■動画配信サイト：
Hulu（Huluオリジナルコーナー「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も配信あり）
https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru
■出演
・CANDY TUNE（村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未）
・各回、異なる人気芸人が進行サポート。初回放送はレインボー（ジャンボたかお、池田直人）
■製作著作 日本テレビ
