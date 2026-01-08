読めばペットの気持ちがわかる!?転生先は猫と人間の立場が逆転の異世界！ちょっと変わった転生ものに失笑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
気が付いたら主人公は牢屋に捕らえられていて、猫耳を生やした種族の者たちから「野良人間」と呼ばれ、処刑の日程について検討されていた!!何がどうなっているのかわからない状況ながらも、崖っぷちに立たされていることだけはしっかり理解できた。
本作の作者は漫画家の新田せん(@nittasen)さん。実は新田さんはSNS上に推し猫がたくさんいるほどの猫好き！過去にも猫語翻訳アプリをモチーフにした作品なども描いている。この作品を描いたきっかけや構想について話を聞いてみた。
「人間だったら絶対に恥ずかしいだろう姿をSNS上にさらされている猫さんたち(例えばトイレ中とか、ニャンタマとか笑)を見ていて、ふと立場を逆転させてみたくなりました」と笑いながら教えてくれたのは、本作「女王様、俺を殺す気ありますか？」の作者・新田せんさん。現実世界で野良猫が殺処分されてしまうように、野良人間が殺処分されてしまうという異世界への転生ストーリーを描いた本作は、新田さんのユニークな構想をきっかけに制作されている。
物心がつく前の子猫のころから帝王学を叩きこまれ、"残酷であれ"と育てられた女王様。しかし作中ではなかなか殺処分を決断することができないいじらしいシーンが登場する。人情(猫情？)が邪魔して冷徹になりきれない女王様について新田さんは、「まあ、猫のすることですからどこか抜けていてかわいいのです」とキャラクターに込めた思いを語ってくれた。
あくまで短編であり、続編の予定は今のところはないという本作、「女王様、俺を殺す気ありますか？」。新田さんは最後に「主人公はたぶん、牢屋でもあの調子で幸せに暮らしていくのではないかと思います」と主人公の行く末についても触れてくれた。"もしも立場が逆転したら？"というシンプルな構想から生まれた本作が気になる人は、ぜひ一度読んでみてはいかがだろうか。
取材協力：新田せん(@nittasen)
