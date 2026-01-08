SKE48・中坂美祐、活動自粛 マネージャーと“業務の範疇を超える”連絡「事実関係を確認いたしております」
アイドルグループ・SKE48は8日、公式サイトを更新し、Team Eの中坂美祐の活動自粛と、マネージャーを担当していたスタッフの懲戒処分を発表した。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
同サイトでは、「Team E 中坂美祐に関するご報告」と題し、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました」と報告。「そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と経緯を説明した。
そのうえで「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表。合わせて中坂についても「また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」を発表した。
同グループは「弊社ではファンの皆様ならびに関係者各位の皆様の信頼を著しく損ねる事態を招きましたことを大変重く受け止めており、平素よりSKE48ならびに弊社を支えていただく皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「弊社といたしましては本件を厳正に対処するとともに、再発防止に向けまして、関係するスタッフの教育の徹底をはじめ、管理体制の抜本的な見直しならびに、報告・連絡・相談体制の整備を速やかに推し進めることで、何よりも“メンバーが安心して活動できる環境”の再構築に努めてまいります」と今後の対応をつづった。そして、「今後の活動につきましては、決まり次第、改めてご報告いたします」と結んだ。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。
