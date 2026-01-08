BOYNEXTDOOR、ZOZOTOWNオリジナルアイテム発表 軽やかなアメリカンカジュアルスタイル
「ZOZOTOWN」20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第3弾として、6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORとのオリジナルアイテムが、13日よりZOZOTOWN限定で販売される。
【写真】BOYNEXTDOORをイメージ！オリジナルアイテムラインナップ
今回販売されるのは「気の合う仲間と遊びに出かけるアクティブな1日」をテーマに、BOYNEXTDOORのメンバーをイメージしてデザインした、ボーダー柄のロングTシャツやスタジャン、ショルダーバッグなど全10型のアイテム。リップポーチやウォーターボトルなど、遊び心のある小物も展開し、軽やかなアメリカンカジュアルスタイルを表現している。
販売期間は、13日正午から26日午前11時59分まで。4月上旬から5月中旬のお届けを予定している。
【写真】BOYNEXTDOORをイメージ！オリジナルアイテムラインナップ
今回販売されるのは「気の合う仲間と遊びに出かけるアクティブな1日」をテーマに、BOYNEXTDOORのメンバーをイメージしてデザインした、ボーダー柄のロングTシャツやスタジャン、ショルダーバッグなど全10型のアイテム。リップポーチやウォーターボトルなど、遊び心のある小物も展開し、軽やかなアメリカンカジュアルスタイルを表現している。
販売期間は、13日正午から26日午前11時59分まで。4月上旬から5月中旬のお届けを予定している。