三吉彩花、テレビアニメ初声優で「胃がキリキリ」 夫役・梅原裕一郎は共演者からの一言明かす「『足の長さが全然違う』って言われた」
俳優の三吉彩花が8日、都内で行われたテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（毎週日曜 後11：30）先行上映会後トークショーに登壇し、テレビアニメ初声優の感想を明かした。
【集合ショット】声優陣が大集結！笑顔で撮影に応じる梅原裕一郎＆小野賢章ら
本作のオファーについて、三吉は「アミューズという会社に所属しているんですけど、アミューズの上の方からこういうアニメがやるんだけど、って言われて。テレビアニメの声優としてお芝居させていただく経験ははじめてだったので、できるんですかね、私にって感じだった」と喜びと不安が入り混じった心境を告白。
それでも「好奇心もありましたし、新しいことに挑戦する年にしたいなってやらせていただいた」と挑んだ三吉だったが、「現場に言ってびっくり、なんにもわからなくて」と苦笑い。「マイクが何本も立っていて、入れ替わり立ち替わりで…一生胃がキリキリしたました」と初体験のアフレコを振り返った。
三吉演じる深雪の夫・源吾役の梅原裕一郎は、「全然そうは見えなかった。堂々たるものでしたけど」と三吉の感想に驚きの表情。「大変でしたね、すばらしかったです」と絶賛。梅田修一朗が、梅原と三吉が並んでアフレコしていた様子を「かっこよかったです」とつぶやくと、梅原は「先輩から『足の長さが全然違う』って言われた」と明かし、笑いを誘っていた。
本作は、Netflixで全世界配信されている『イクサガミ』の原作小説でも知られる今村翔吾氏の代表シリーズのひとつ。明和の大火という史実を元に、江戸の大火事に立ち向かった火消たちの姿を描いた一大スペクタクル。かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、源吾のもとに集った一癖も二癖もある仲間達が、火事という災害に悩まされた江戸の人々を救う物語となる。25年春には瀬口忍氏による漫画連載が『週刊少年チャンピオン』にて開始、今年1月〜2月に舞台が上演される。
イベントにはほかに、梅原裕一郎、梅田修一朗、島崎信長（※崎＝たつさき）、小野賢章、今村氏が登壇した。
