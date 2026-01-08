通行人を飲食店などへ強引に勧誘する「客引き行為」を防ごうと、水戸市は繁華街での悪質行為をＡＩ（人工知能）で検知する防犯カメラを導入した。

通行人に近寄って並んで歩くなど客引き特有の動きを捉えて音声で警告する仕組みだ。全国でも珍しい試みで３か月の学習期間を経て、今春から本格運用する。

（水戸支局 佐々木勇輝）

先月１６日、同市大工町の３か所に画像解析用のＡＩ端末を備えたカメラとスピーカーが設置された。通行人に付きまとう、目の前に立ちふさがる、肩に手を置くなど客引きと疑われる行為が映ると、ＡＩが検知して警告メッセージを流す。

市は「客引き行為は条例違反です」「客引きに付いていってはいけません」などの文言を検討中で、警告を無視して客引きを繰り返すなど悪質なケースでは顔認証技術で特定した人物情報を警察に共有する。

キャバクラ店や居酒屋など中心部だけで１００軒以上の飲食店が並ぶこの地区では、茨城県迷惑行為防止条例で禁止された客引き行為が横行し、近隣住民から「治安が悪化する」などの苦情が市に寄せられていた。

市は悪質行為を監視する防犯カメラ１０台を設置し、飲酒機会が増える年末には警察などとパトロールを行ってきた。今回、国の助成金を使い、ＡＩ搭載の防犯カメラを開発する都内の企業と連携、対応を進めてきた。

撮影された行為が客引きに当たるかＡＩに学習させる時間が必要なため、約３か月は通常の防犯カメラとして運用する。プライバシーに配慮し、映像は３０日間で消去し、客引き検知以外には利用しない。

近くをよく通るという８０歳代の男性は「２４時間監視してくれる。カメラがあると知られるだけでも注意喚起になるのでは」と期待する。一方、この地区の町内会長を務める男性は「客引きたちはカメラの死角になる裏通りに逃げ込むはず。ＡＩ任せではなく、パトロールの警察官を増やすなど人の目を組み合わせた対策が必要だ」と訴える。

客引き対策へのＡＩカメラの活用例では、兵庫県が一昨年、神戸市と西宮市で実証実験を行った。一定数以上の人が滞留しているのを検知すると「客引きが同じ場所でうろついている」とみなして警告を流す仕組みで、一定の効果はあったが誤検知もあったという。

水戸市のＡＩカメラは、客引きの特徴的な動きで判断するため、市生活安全課の田沢春彦課長（５１）は「検知精度が高まれば、人間が常に見張っているのと変わらなくなるのではないか。市民や観光客に安心して大工町を訪れてもらえるようにしたい」と話す。

同市では効果を検証しながらＡＩカメラの増設のほか、客引き行為を検知すると同時に、市の担当部署に設置したモニターに通知が届く機能の追加などを検討する。

デジタル技術を使った自治体の取り組みを支援する内閣官房地域未来戦略本部事務局は「客引き対策にＡＩを使う取り組みは珍しく、先進的だ。他の自治体にも広がることを期待したい」としている。